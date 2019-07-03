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Передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила роботу в Україні

Середа, 3 липня 2019, 17:16
Передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила роботу в Україні

Передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Асамблеї.

Делегація ПАРЄ перебувала у Києві 2-3 липня для оцінювання передвиборчої ситуації перед позачерговими парламентськими виборами в Україні, які відбудуться 21 липня.   

В Асамблеї нагадали, що у листі від 2 липня голова Верховної ради поінформував президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, що український парламент відкликав своє запрошення для спостереження за достроковими виборами.       

"Як наслідок цього рішення передвиборча делегація вирішила припинити свою діяльність достроково", - сказано у повідомленні.  

Зазначено, що до ухвалення цього рішення делегація ПАРЄ провела зустрічі з лідерами і представниками ряду партій, що беруть участь у виборах, представниками громадянського суспільства і засобів масової інформації, представниками місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) зі спостереження за виборами в Україні, а також дипломатами.  

Інші зустрічі були скасовані. 

До складу делегацій увійшло чотири представники на чолі з виконувачем обов'язки делегації Мартом ван де Веном з Нідерландів. Також серед членів делегації були представники Польщі, Сан-Марино та Азербайджану.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної ради і наголосила: Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

Минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.

Після цього комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

Теми: ПАРЄУкраїна
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