Захист люстрації: під КС буде мітинг, "Голос" має вимогу до Зеленського і Ради

4 липня Конституційний Суд розпочне розгляд справи за двома конституційними поданнями Верховного Суду та поданням 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади".

Націоналісти від ВО "Свобода" планують пікетувати КС "з метою не допустити реваншу "регіоналів" і захистити закон про люстрацію".

Також громадські активісти планують прийти під Конституційний Суд.

Партія колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" разом із іншими громадськими організаціями та рухами вимагатиме під КС "справедливого і єдино вірного рішення".

Команда партії "Голос" долучиться до "акції захисту люстрації" без партійної символіки та прапорів.

"Голос" заявляє, що виступає проти скасування закону "Про очищення влади", більше відомого, як закон про люстрацію, і наполягає на посиленні механізму люстрації.

"Люстрація була одною з ключових вимог і одним з ключових досягнень Майдану. Публічна відмова держави під будь-якими приводами від люстрації чиновників часів Януковича є категорично неприйнятною" – йдеться в заяві партії Святослава Вакарчука.

"Ми наполягали, наполягаємо і будемо наполягати на люстрації як дієвому механізмі очищення влади", – заявляє "Голос".

Ця партія переконана, що "закон про люстрацію повинен очистити і захистити Україну від старої політики".

"Якщо КСУ визнає закон неконституційним, ми будемо наполягати на прийнятті нового закону – він повинен бути таким, щоб ніхто не міг поставити під сумнів його застосування" – заявляє "Голос".

На думку партії Вакарчука, "нереформований постмайданною владою КСУ посилює ризик скасування люстрації і повернення на посади тисяч чиновників, високопосадовців, правоохоронців часів Януковича".

"Ті, хто розстрілювали Майдан, сприяли окупації Росією Криму, та окремих районів Донецької та Луганської областей, знову стануть повноцінними керівниками країни", – обурюється "Голос".

"Слід якомога швидше зняти підстави для розгляду закону в КСУ і захистити процедуру люстрації", – заявляють у партії.

"Голос" також вважає, що президент Володимир Зеленський повинен закликати КС відкласти рішення щодо люстрації та закликати парламент найближчим часом провести позачергове засідання і розглянути законопроект 2695, який враховує зауваження Венеційської комісії, щоб зняти будь-які питання до конституційності закону.

"Верховна Рада, не чекаючи заклику президента, повинна самостійно ініціювати позачергове засідання та прийняти закон 2695 після його доопрацювання профільним комітетом", – заявляє "Голос".