Європарламент обрав віцепрезидентів

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Середа, 3 липня 2019, 20:12

Депутати Європейського парламенту проголосували за обрання віцепрезидентів законодавчого органу ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У ході першого туру голосування затвердження отримали 11 з 14 віцепрезидентів: Мейрид Макгіннес (ЄНП, Ірландія), Педро Сільва Перейра (Прогресивний альянс соціалістів і демократів, Португалія), Райнер Віланд (ЄНП, Німеччина), Катаріна Барлі (cоціал-демократи, Німеччина), Отмар Карас (ЄНП, Австрія), Єва Копач (ЄНП, Польща), Клара Добрев (Прогресивний альянс соціалістів і демократів, Угорщина), Діта Хараназова (ALDE, Чехія), Нікола Бер (ліберали, Німеччина), Лівія Ярука (ЄНП, Угорщина) і Хейді Хаутала (Зелені, Фінляндія).

Президентом Європейського парламенту на сесії у Страсбурзі обрали італійця Давіда-Марію Сассолі.

63-річний Сассолі тривалий час працював журналістом в Італії, в 2009 пішов у політику і був обраний до Європарламенту від Демократичної партії, яка на той час була при владі в країні.

В 2014 році він знову став євродепутатом від Демпартії і був обраний на посаду віцепрезидента Європарламенту.

Зазначимо, що попереднім президентом Європарламенту також був представник Італії - Антоніо Таяні.

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Теми: Європарламент вибори


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