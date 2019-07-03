Зеленський у Торонто сходив до бізнесу, а його дружина – до госпіталю

Президент Володимир Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну.

Про це він заявив у Торонто 3 липня під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada, повідомляє прес-служба голови держави.

"Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми – одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання", – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що в Україні призначено нове керівництво Служби безпеки, Прикордонної служби, Податкової та Митної служб – і їхнє "головне завдання – побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на "білий" бізнес".

"Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами", – запевнив президент.

На переконання Зеленського, припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні може додати держбюджету України майже 10 мільярдів доларів США на рік.

"Нам потрібні справедливі суди… Наша команда готує для цього окремий план", – додав він.

Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, Зеленський назвав інтернет технології, виробництво "зеленої" енергії та видобуток корисних копалин.

Зокрема, канадська компанія Brookfield уже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво IT-центру у Львові.

"Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проектів у основних містах, де сконцентрований IT-бізнес та відповідні університети", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що особливою темою є відновлення Донбасу, тому проекти щодо інвестування в цей регіон розглядатимуть першочергово.

Він запропонував створити спеціальний інвестфонд для канадців українського походження – і пообіцяв окрему команду для його підтримки.

Президент висловив упевненість у підтримці МВФ та Світового банку.

Крім того, Зеленський зустрівся зі членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною.

Він подякував їм за підтримку України й санкції проти Росії, висловив сподівання на продовження активних контактів.

Між тим, дружина українського президента Олена Зеленська в Канаді зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп. У зустрічі також взяли участь уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба та парламентський секретар міністра охорони здоров’я провінції Онтаріо Робін Мартін.

Основною темою зустрічі було ознайомлення з програмою реалізації стратегії підтримки дитячого здоров’я у канадській провінції та можливості для співпраці.

Крім того, перша леді відвідала дитячий госпіталь SickKids, який має свій Центр досліджень і надає допомогу у сферах онкології, дерматології, пренатального здоров’я, психіатрії, психологічної реабілітації, пластичної хірургії тощо.

Із президентом шпиталю Рональдом Коном Зеленська оглянула приміщення медустанови та ознайомилася з Програмою педіатричного стажування для України (діє з 2013 року).