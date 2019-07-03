ДБР взялося за баришівську суддю, яка зупинила ліцензію SkyUp

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження щодо судді Баришівського райсуду Олени Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Підставою стало розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє "Радіо Свобода", яке є співорганізатором програми разом із телеканалом "UA:Перший".

Журналісти виявили, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала позов проти авіакомпанії і не користувалася її послугами.

24 червня Бюро зареєструвало провадження за фактом "постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали" – тобто за ч.1. статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Крім того, у ДБР повідомили, що слідчі збирають докази та отримують покази щодо вчинення злочину.

Але поки що жодній особі не повідомлено про підозру в цьому провадженні.

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