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ДБР взялося за баришівську суддю, яка зупинила ліцензію SkyUp

Середа, 3 липня 2019, 21:55

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження щодо судді Баришівського райсуду Олени Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Підставою стало розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє "Радіо Свобода", яке є співорганізатором програми разом із телеканалом "UA:Перший".

Журналісти виявили, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала позов проти авіакомпанії і не користувалася її послугами.

24 червня Бюро зареєструвало провадження за фактом "постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали" – тобто за ч.1. статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Крім того, у ДБР повідомили, що слідчі збирають докази та отримують покази щодо вчинення злочину.

Але поки що жодній особі не повідомлено про підозру в цьому провадженні.

Нагадаємо:

  • 24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але  не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.
  • Журналісти хотіли звернутись до неї по коментар, та застати її на робочому місці не змогли: у суді сказали, що вона у відпустці.
  • У позовній заяві від імені Оксани Пасенко на SkyUp йшлося, що вона придбала квитки на рейс 17 травня до Шарм-ель-Шейха з вильотом з аеропорту "Київ" (Жуляни) на рейс SkyUp, а 16 травня їй повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через відсутність літаків.
  • Всі ці дані разом з добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, називалися в заяві як причина відмови від поїздки.
  • Баришівський суд на цій підставі ухвалив рішення про призупинення ліцензії приватному українському авіаперевізнику.
  • У свою чергу, в авіакомпанії у відповідь на запит "Схем" поінформували, що затримки у рейсах в той день дійсно були, але не на три дні, а максимум – на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines з аеропорту "Київ" у травні взагалі не було.
  • Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.
  • Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила  поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.
  • Документ датований 18 червня, вже 19 червня з приймальні Дубініна надіслали депутатське звернення до Міністерства інфраструктури щодо заборони SkyUp літати.
  • Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".
  • Дубінін у коментарі "Схемам" запропонував Пасенко просто спростувати звернення до нього і ніяк не прояснив свої стосунки з Коломойським.
  • А Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".

Теми: судавіаДБРКоломойський
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