В Італії засудили трьох бойовиків, які воювали на Донбасі
Суд Генуї засудив до тюремного ув'язнення трьох найманців, що воювали на Донбасі проти України. Частина групи досі недоступна слідству.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.
34-річний італієць Антоніо Катальдо і 39-річний албанець Олсі Крутаніте засуджені до 2 років і 8 місяців в'язниці, а 26-річний молдованин Володимир Вербицький – до 1 року і 4 місяців.
Їх звинуватили у "несанкціонованому вербуванні або несанкціонованих бойових діях в інтересах іноземної держави".
Слідство довело, що бойовики отримували різну оплату за бої на боці бойовиків на Донбасі між 2017 і 2018 роками.
За даними карабінерів, за участь у бойових діях на сході України у 2017-2018 роках іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро, зазначає "Радіо Свобода".
До угруповання належать ще три італійці: Андреа Пальмері – "розум" організації та ультраправий екстреміст, Габріеле Каруґаті, відомий як "Архангел", колишній офіцер безпеки торгового центру в Ломбардії (та син Сильвани Марін, колишнього керівника "Ліги" в Кайраті в провінції Варезе), а також Массіміліано Кавальєрі, неофашист із Брешії.
У ході розслідування були зафіксовані перехоплення, з яких ясно зрозуміло, що Пальмері, Каруґаті, Кавальєрі і Кастальдо (засуджений) брали участь у важливих військових діях.
Вони іноді дозволяли собі фрази: "Коли я повернуся до Італії, я вб'ю якогось політика".
Розслідування поліції почалося з обшуків двох молодих людей, близьких до ультраправої партії Forza Nuova.