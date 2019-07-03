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В Італії засудили трьох бойовиків, які воювали на Донбасі

Середа, 3 липня 2019, 23:21

Суд Генуї засудив до тюремного ув'язнення трьох найманців, що воювали на Донбасі проти України. Частина групи досі недоступна слідству.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

34-річний італієць Антоніо Катальдо і 39-річний албанець Олсі Крутаніте засуджені до 2 років і 8 місяців в'язниці, а 26-річний молдованин Володимир Вербицький – до 1 року і 4 місяців.

Їх звинуватили у "несанкціонованому вербуванні або несанкціонованих бойових діях в інтересах іноземної держави".

Слідство довело, що бойовики отримували різну оплату за бої на боці бойовиків на Донбасі між 2017 і 2018 роками.

За даними карабінерів, за участь у бойових діях на сході України у 2017-2018 роках іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро, зазначає "Радіо Свобода".

 
lastampa.it

До угруповання належать ще три італійці: Андреа Пальмері – "розум" організації та ультраправий екстреміст, Габріеле Каруґаті, відомий як "Архангел", колишній офіцер безпеки торгового центру в Ломбардії (та син Сильвани Марін, колишнього керівника "Ліги" в Кайраті в провінції Варезе), а також Массіміліано Кавальєрі, неофашист із Брешії.

У ході розслідування були зафіксовані перехоплення, з яких ясно зрозуміло, що Пальмері, Каруґаті, Кавальєрі і Кастальдо (засуджений) брали участь у важливих військових діях. 

Вони іноді дозволяли собі фрази: "Коли я повернуся до Італії, я вб'ю якогось політика". 

Розслідування поліції почалося з обшуків двох молодих людей, близьких до ультраправої партії Forza Nuova.

Теми: ДонбасвійнаІталія
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