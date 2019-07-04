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Данилюк придумав, хто реформуватиме "Укроборонпром"

Четвер, 4 липня 2019, 09:45

Рада національної безпеки й оборони створить Координаційний центр із впровадження реформ оборонно-промислового комплексу.

Про це секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив на міжвідомчій нараді з реформування оборонно-промислового комплексу, повідомляє вранці 4 липня пресслужба Радбезу.

Це буде робочий орган РНБО і його пріоритетним завданням стане реформування державного концерну "Укроборонпром".

За словами Данилюка, Координаційний центр має здійснити швидкий та всебічний аналіз нинішньої ситуації, обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків в цій сфері, а також ефективно координувати процес імплементації реформ.

Учасники ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління Концерном та впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення діючого механізму громадського контролю.

 

Засідання групи будуть відбуватися на регулярній основі.

У нараді під головуванням Данилюка взяли участь заступник міністра економічного розвитку та торгівлі, голова Державної аудиторської служби України, представники наглядової ради та керівництва "Укроборонпрому" та експерти Апарату РНБО.

Теми: УкроборонпромРНБО
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