Під час салюту в Мінську загинула жінка і ще 8 осіб постраждали
У День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську під час салюту кілька снарядів розірвалися надто низько – від поранення осколками загинула літня жінка.
Ще щонайменше вісім осіб постраждали, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
У будинках у різних частинах міста вибило шибки.
Крім того, після параду танк "ледь не влетів у пішоходів".
Про трагічну подію під час запуску феєрверка спочатку повідомили в соцмережах глядачі святкувань. У центрі Мінська чули принаймні два надзвичайно гучні вибухи, бачили дим над землею.
Когда что-то пошло чуть-чуть не так pic.twitter.com/1YzD4661bW— Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.
2 залпа с установки разницой в 1 секунду, Чижовка. @OnlinerBY @tutby pic.twitter.com/4UvgHndt51— Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.
Згодом інформацію підтвердили офіційні відомства.
На ранок міністр здоров'я Білорусі озвучив кількість постраждалих: одна загибла, п'ятеро були госпіталізовані, ще троє звернулися до медиків із легкими пораненнями, у стаціонарі залишаються дві особи.
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