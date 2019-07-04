Під час салюту в Мінську загинула жінка і ще 8 осіб постраждали

У День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську під час салюту кілька снарядів розірвалися надто низько – від поранення осколками загинула літня жінка.

Ще щонайменше вісім осіб постраждали, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

У будинках у різних частинах міста вибило шибки.

Крім того, після параду танк "ледь не влетів у пішоходів".

Про трагічну подію під час запуску феєрверка спочатку повідомили в соцмережах глядачі святкувань. У центрі Мінська чули принаймні два надзвичайно гучні вибухи, бачили дим над землею.

Когда что-то пошло чуть-чуть не так pic.twitter.com/1YzD4661bW — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 3 июля 2019 г.

Згодом інформацію підтвердили офіційні відомства.

На ранок міністр здоров'я Білорусі озвучив кількість постраждалих: одна загибла, п'ятеро були госпіталізовані, ще троє звернулися до медиків із легкими пораненнями, у стаціонарі залишаються дві особи.