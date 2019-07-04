Під час салюту в Мінську загинула жінка і ще 8 осіб постраждали

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Четвер, 4 липня 2019, 10:32

У День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську під час салюту кілька снарядів розірвалися надто низько – від поранення осколками загинула літня жінка.

Ще щонайменше вісім осіб постраждали, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

У будинках у різних частинах міста вибило шибки.

Крім того, після параду танк "ледь не влетів у пішоходів".

Про трагічну подію під час запуску феєрверка спочатку повідомили в соцмережах глядачі святкувань. У центрі Мінська чули принаймні два надзвичайно гучні вибухи, бачили дим над землею.

Згодом інформацію підтвердили офіційні відомства.

На ранок міністр здоров'я Білорусі озвучив кількість постраждалих: одна загибла, п'ятеро були госпіталізовані, ще троє звернулися до медиків із легкими пораненнями, у стаціонарі залишаються дві особи.

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Теми: Білорусь надзвичайна подія


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