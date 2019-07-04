МЗС відповіло президентці ПАРЄ на вимогу запросити спостерігачів

В Міністерстві закордонних справ України наголошують, що Верховна Рада не зобов'язана запрошувати делегацію Парламентської асамблеї ради Європи для спостереження за виборами в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, коментуючи заяву президентки ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є про те, що Україна зобов'язана запрошувати спостерігачів Асамблеї для моніторингу виборчих кампаній.

"У попередні роки між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Ради Європи існували дружні, партнерські відносини, які на сьогодні навряд чи можна так схарактеризувати. На тому етапі, коли була довіра і взаємна повага, коли Парламентська асамблея Ради Європи користувалася авторитетом, керівництво ВРУ ініціативно запрошувало ПАРЄ спостерігати за виборами в Україні", - повідомила речниця.

"На жаль, на червневій сесії цей дорадчий орган Ради Європи (ПАРЄ) сам проголосував за необов'язковість виконання своїх рішень, коли по суті скасував вимогу до Росії виконувати не одне, а цілих 7 рішень, схвалених у відповідь на російську агресію проти України. Тому питання до пані Паск’є, чи готова вона здійснювати кроки до повернення авторитету дорадчого органу Ради Європи та відтак – його рішень", - підкреслила вона.

"Асамблея у своїх правилах процедури відзначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами. На сьогодні в МЗС немає жодного звернення від цього дорадчого органу, а чи є воно у ВРУ або ЦВК, нам невідомо", - додала вона.

При цьому, вона наголосила, що Україна не порушила жодного з документів Ради Європи, обов'язкових для виконання.

Нагадаємо, Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної ради відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ перед достроковими виборами. Вона заявила, що Україна як член Ради Європи перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

Минулого тижня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.

Після цього комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

Передвиборча делегація Парламентської асамблеї Ради Європи достроково припинила свою роботу в Україні.