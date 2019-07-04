Українські силовики спільно з британськими накрили велику банду контрабандистів

Податкова і митна Служба Великої Британії спільно з СБУ викрили велику міжнародну злочинну групу, яка займалася контрабандою цигарок у країни ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Посольства Великої Британії в України у Facebook.

"Знешкоджено одну з найбільших злочинних організацій, що займалась контрабандою контрафактних цигарок на територію країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

Коли саме була спецоперація, яку партію цигарок вилучили та чи є затримані у справі, Посольство не повідомляє.