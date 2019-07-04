Соціологи помітили падіння рейтингу "Слуги народу"

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що у президентській партії "Слуга народу" фіксується падіння рейтингу, проте воно не критичне.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, включилися в роботу інші політсили: "Оппоблок", "Оппоплатформа", "Голос" та інші партії, які відбирають голоси у "Слуги народу".

Він зазначив, що крім того на місцях кожен мажоритарник, крім того, що веде боротьбу за своє крісло, тягне і відповідну партію, від якої він йде. Тягне або вгору, або вниз.

"У "Слуги народу" є падіння рейтингу, але не критичне. При таких її позиціях немає особливої ​​різниці між 45%, 43% або 42%. Крім того, вони практично не починали кампанію", - сказав Антипович.

Він додав, що "Слуга народу" ще тільки включається в кампанію, і відеозвернення з боку новообраного президента з закликом проголосувати за його партію матиме певний вплив.

На питання, чи є ознаки розчарування новою владою в українців, директор "Рейтингу" заявив, що поки 50% задоволені роботою нового президента.

"Довіра до нього трохи менше 70%. Такого рівня довіри не мали ні церква, ні армія, ні, звичайно, жоден з попередніх президентів", - вважає Антипович.

За його словами, вимоги до Зеленського зараз ще вище, ніж до екс-президента Петра Порошенка в 2014 році.

"І його показник в 73% означає, що розчарування і падіння рейтингів просто неминучі. До того ж виборець сам змінився, час йде швидше, тому у Зеленського в кращому випадку півроку", - заявив соціолог.

Він додав, що з урахуванням парламентських виборів можна очікувати, що приблизно з лютого наступного року варто очікувати сильного зниження рейтингу, якщо не буде конкретних дій, які поліпшать ситуацію в країні.

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