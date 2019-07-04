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Хомутиннік розповів про сімейну раду Януковичів: Саша – в бізнес, Вітя – в політику

Четвер, 4 липня 2019, 13:19
Хомутиннік розповів про сімейну раду Януковичів: Саша – в бізнес, Вітя – в політику

В результаті "сімейної ради" Януковичів молодший син екс-президента пішов у політику і згодом був народним депутатом від "Партії регіонів" трьох скликань парламенту, а старший став олігархом.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів співголова депутатської групи "Відродження", 11 номер у виборчому списку партії "Опозиційний блок" Віталій Хомутиннік.

 
дмитро ларін, уп

Про своє знайомство з Януковичем-молодшим Хомутиннік розповідає наступне:

"Я не пам'ятаю, який це був рік. Тоді керівник Партії регіонів був Янукович, я очолював молодіжку. Я її, в принципі, сам створив. Потім у якийсь момент мені зателефонував Янукович на вихідних, каже: "Можеш приїхати в Зоряний?". Я звісно". Він: "Ну, в понеділок приїдь о 9 ранку".

"Приїжджаю. Він: "У нас була сімейна рада, і ми подумали, що хтось повинен йти в політику від сім'ї. Я хотів, щоб це був Саша Янукович, але Саша відмовився, він хоче бізнесом займатися, а Віктор виявив бажання займатися громадською, політичною діяльністю. Можеш його залучити в Союз молодих регіонів і якось залучити до цих процесів, підтягнути? ". Я кажу: "Звичайно", - розповідає Хомутиннік.

За його словами, очевидно, рішення про "розподіл роду занять" синів екс-президента приймалося спільно:

"Тоді мені було сказано: "Ми вирішили, що Саша займається бізнесом, а Вітя займається громадською діяльністю і політикою". Для Віктора бізнес - це було взагалі табу. Мені шкода, що з ним сталася ця трагедія. Це дійсно хороший був хлопець".

За його словами старший син Януковича Олександр, відомий в ЗМІ на прізвисько "Саша Стоматолог" був "супер-спокійна людина, весь час мовчав, і був у тіні батька".

"Просто поруч, робив серйозне обличчя, кивав. Ми з ним спілкувалися трохи, але я точно не міг передбачити за потенціалом Саші, що він захоче стати в Україні олігархом", - розповів Хомутиннік.

Читайте детальніше "Віталій Хомутиннік: Мені санкції – не біда. Я тільки за Астраханню сумую"

Нагадаємо:

  • Екс-президент Віктор Янукович, засуджений в Україні за державну зраду, і його старший син Олександр живуть у Росії. Молодший син Януковича Віктор загинув у березні 2015 року: за даними ЗМІ його автомобіль провалився під лід на озері Байкал. Похований в анексованому Росією Криму.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичХомутиннік
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