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Кількість українських заробітчан у Польщі збільшилась уп’ятеро — консул

Четвер, 4 липня 2019, 14:37

Керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса заявила, що кількість трудових мігрантів з України до Польщі з 2014 року зросла уп’ятеро. 

Про це вона сказала інтерв’ю Укрінформу.

"Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб", - розповіла Криса.

Вона додала, що за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тис. дозволів на проживання.

Зазначається, що збільшення кількості українців у Польщі підтверджується і різким зростанням кількості консульських дій, здійснених консульським відділом у Варшаві. Зокрема, у 2014 році консулами у Варшаві було здійснено майже 3,5 тисяч консульських дій, а у 2018 році – ця кількість різко зросла майже до 18 тисяч, тобто в п’ять разів.

За словами консула, збільшення кількості дій також спостерігається і в інших українських консульствах – у Кракові, Гданську та Любліні. За нинішні півроку у Варшаві здійснено вже 8,5 тис. консульських дій, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Криса зазначила, що українці в Польщі, в основному, виконують просту фізичну роботу, а саме: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на виробництві заводів і фабрик.

"Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці",- зауважила консул.

Вона додала, що у Польщі є також невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, у сфері медобслуговування.

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Напомним:

  • За минулий рік обсяги грошових переказів в Україну становили 14 мільярдів доларів, що на 19% більше, ніж у 2017 році.
  • Через трудову міграцію в Україні може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання, констатували в НБУ.

Теми: УкраїнаПольщаміграція
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