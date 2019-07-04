Відразу чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси

В Одеський порт зайшли три фрегата і есмінець із групи кораблів Північноатлантичного альянсу, які візьмуть участь в міжнародних навчаннях.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Першим о 10 годині біля 19 причалу морвокзалу був ошвартований флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto, за ним зайшов і став біля 18 причалу британський есмінець D37 Duncan.

Близько 11 години до 22 причалу порту пришвартувався турецький фрегат F241 Turgutreis, а в полудень завершено постановку румунського F221 Regele Ferdinand до 23 причалу. Кораблі простоять в Одесі до 8 липня.

Видання відзначає, що вся четвірка відноситься до постійної групі НАТО, що несе бойове чергування в Середземному морі.

Кораблі візьмуть участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз -2019" і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

У День флоту, 7 липня, для одеситів організовують екскурсії на канадський фрегат.