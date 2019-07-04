Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відразу чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси

Четвер, 4 липня 2019, 15:16
Відразу чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси

В Одеський порт зайшли три фрегата і есмінець із групи кораблів Північноатлантичного альянсу, які візьмуть участь в міжнародних навчаннях.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Першим о 10 годині біля 19 причалу морвокзалу був ошвартований флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto, за ним зайшов і став біля 18 причалу британський есмінець D37 Duncan.

 

Близько 11 години до 22 причалу порту пришвартувався турецький фрегат F241 Turgutreis, а в полудень завершено постановку румунського F221 Regele Ferdinand до 23 причалу. Кораблі простоять в Одесі до 8 липня.

Видання відзначає, що вся четвірка відноситься до постійної групі НАТО, що несе бойове чергування в Середземному морі.

Кораблі візьмуть участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз -2019" і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

У День флоту, 7 липня, для одеситів організовують екскурсії на канадський фрегат.

Теми: ОдесаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Одеса
Атака на Одещину: влучили в зерновий термінал порту, понівечені будинки, велика пожежа на складах
Ворог масовано атакував Одесу "Шахедами" і ракетами
Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: