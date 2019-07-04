Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща оголосила розшук свідків "геноциду з боку ОУН-УПА"

Четвер, 4 липня 2019, 16:51

Польський Інститут національної пам’яті оголосив про пошуки потерпілих осіб і свідків "геноциду, скоєного в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу посольства Польщі у Києві.

Зазначається, що Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН) Відділення у Любліні веде розслідування у справі "злочинів геноциду, скоюваних на території Волинського воєводства в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками".

Згідно з повідомленням, йдеться про вбивства кількадесятьох тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності, фізичне, психічне знущання над поляками, знищення чи викрадення їхнього майна, а також застосування інших репресій та нелюдських вчинків задля створення умов життя, що несло загрозу їх біологічного винищення, або змушувало залишати свої оселі й тікати з території Волинського воєводства, а також інших форм порушення прав людини.

"Ми звертаємося до потерпілих осіб, членів їхніх родин, свідків та усіх тих, хто володіє інформацією на тему злочинів, в тому числі до тих, хто має фотографії закатованих, списки жертв або іншу документацію, що може бути придатною у розслідуванні, із закликом налагодити контакт з вказаною Комісією" - повідомили в посольстві.

Нагадаємо:

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Польща
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: