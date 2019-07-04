Гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою

Робітницю гардероба Верховної Ради знайшли мертвою в Київській області.

Про факт смерті жінки "Українській правді" повідомили в поліції Київської області

"3 липня в Макарівському районі знайшли жінку, яка попередньо вважалася без вісти зниклою. Минулого тижня вона поїхала на дачу і не повернулася. Проводилися оперативно-розшукові заходи. Її знайшли знайомі, які прочісували місцевість після зникнення. В кукурудзяному полі", – розповів речник поліції Київщини Микола Жукович.

У поліції не назвали прізвище жінки, однак за даними УП, це 65-річна Антоніна Шпір, яка працювала в гардеробі Верховної Ради.

Згідно з інформацією в пабліку Київ Оперативний, вона зникла 29 червня.

Жукович повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство").

За його словами, про причину смерті можна буде говорити після висновку експертів.

"Видимих ознак насильницьких дій не було, але на шиї борозда, ніби її душили. Однак від чого настала смерть, стане відомо, коли заключення дасть судово-медична експертиза", – сказав речник поліції Київщини.