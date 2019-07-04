Гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою

59548 переглядів
Четвер, 4 липня 2019, 17:48

Робітницю гардероба Верховної Ради знайшли мертвою в Київській області.

Про факт смерті жінки "Українській правді" повідомили в поліції Київської області

"3 липня в Макарівському районі знайшли жінку, яка попередньо вважалася без вісти зниклою. Минулого тижня вона поїхала на дачу і не повернулася. Проводилися оперативно-розшукові заходи. Її знайшли знайомі, які прочісували місцевість після зникнення. В кукурудзяному полі", – розповів речник поліції Київщини Микола Жукович.

У поліції не назвали прізвище жінки, однак за даними УП, це 65-річна Антоніна Шпір, яка працювала в гардеробі Верховної Ради.

Згідно з інформацією в пабліку Київ Оперативний, вона зникла 29 червня.

 

Жукович повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство").

За його словами, про причину смерті можна буде говорити після висновку експертів.

"Видимих ознак насильницьких дій не було, але на шиї борозда, ніби її душили. Однак від чого настала смерть, стане відомо, коли заключення дасть судово-медична експертиза", – сказав речник поліції Київщини.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: кримінал Київська область поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чоловік підпалив дівчину в Запоріжжі: опіки – 90% тіла 3 липня 2019, 15:32
Підозрюваний у харківських мінуваннях вийшов під заставу 1,5 млн грн 2 липня 2019, 17:55
Інтернет-шахрай продав гайковий ключ замість iPhone за 22 тисячі 27 червня 2019, 18:06
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо