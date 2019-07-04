У кандидата від "Слуги народу" виявили віллу у Відні і кумівство з Медведчуком

Андрій Холодов, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і є кумом голови партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це – вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова – Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх суконь.

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.