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Українцям можуть дозволити їздити до Канади з електронними візами

П'ятниця, 5 липня 2019, 09:11

Канада може дозволити українцям подорожувати до неї з використанням електронних віз.

Про це заявила депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук, повідомляє "Укрінформ".

"Ми провели дуже продуктивну зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Я залишила її із великою перемогою для моїх виборців: прем’єр-міністр Трюдо взяв зобов’язання дозволити українцям відвідувати Канаду із попередньою електронною авторизацією", – сказала Мигайчук.

Вона зауважила, що протягом своєї каденції внесла до парламенту кілька петицій щодо необхідності спрощення візового режиму для українців – "і нарешті це наближається".

Конгрес українців Канади наразі лобіює у канадському уряді питання щодо запровадження для українців правил подорожей, подібних до тих, які діють для громадян Бразилії.

З 2017 року бразильці, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн і коштує 7 доларів.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня.
  • За цей час він провів більше десятка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей і взяв участь у конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.

"Українська правда" у Threads

Теми: візиКанада
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