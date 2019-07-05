Папа Римський обговорив з Путіним Україну напередодні візиту керівництва УГКЦ

Папа Римський Франциск під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй офіційній резиденції обговорив ситуацію в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Святого престолу, передає "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Ватикану".

Під час зустрічі, на яку Путін запізнився на годину, обговорювалися "деякі важливі питання, що стосуються життя католицької церкви в Росії".

"Згодом сторони зупинилися на питаннях екології та на деяких актуальних темах у міжнародній сфері, з окремим посиланням на Сирію, Україну та Венесуелу", – йдеться у повідомленні.

Зустріч Папи Римського та Володимира Путіна відбулась напередодні візиту керівництва Української греко-католицької церкви до Ватикану.

5-6 липня понтифік обговорить із ієрархами УГКЦ ситуацію в Україні та наслідки утворення незалежної Української православної церкви.

Ватикан раніше заявляв, що метою зустрічі з Путіним є підтримка у складній ситуації, в якій перебуває Україна.