Бубку звинуватили в отриманні хабара при виборі столиці Олімпійських ігор

Екс-губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, обвинувачений в корупції, заявив, що підкупив почесного члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку і ще 8 осіб під час голосування при виборі столиці Олімпійських ігор-2016.

Про це він заявив в Федеральному суді Бразилії 4 червня, повідомляє канадський ресурс GamesBids.com.

Кабрал розповів, що нібито під час однієї із зустрічей в серпні 2009 року тодішній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком.

За словами Кабрала, Нузман зазначив, що Діак може забезпечити Ріо ​​"п'ять або шість голосів" в обмін на 1,5 мільйона доларів.

Передбачається, що платежі здійснювалися через сина Діака, Папу Массату Діака.

У вересні 2009 року, за словами Кабрала, Папа Діак заявив, що може забезпечити 9 голосів, але йому потрібно ще 500 тисяч доларів. Кабрал відповів, що це буде зроблено.

Серед тих членів МОК, які були готові продати свої голоси, Кабрал також назвав чотириразового золотого призера з Росії Олександра Попова.

Кабрал стверджував, що голоси були куплені лише для того, щоб пройти перший тур голосування.

У результаті за підсумками трьох раундів в конкурсі на столицю Олімпійських ігор перемогла заявка Ріо-де-Жанейро.

Ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року.

На даний момент Кабрала визнали винним у дев'яти корупційних справах, він засуджений на 198 років.