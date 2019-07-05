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Зеленський почав чистку в АМКУ

П'ятниця, 5 липня 2019, 12:16
Зеленський почав чистку в АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив  трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України

ВІдповідні укази опубліковані на сайті глави держави 5 липня.

Так, указом № 484/2019 з посади заступника голови АМКУ - державного уповноваженого звільнений Андрій Вовк.

Крім того, звільнені державні уповноважені Валерій Полюхович та Агія Загребельська.

Згодом Загребельська написала у Facebook, що дізналась про своє звільнення від журналістів.

"До цього часу була на роботі, в колегії, приймала рішення. Заяв про звільнення за власним бажанням не писала. Причини звільнення мені невідомі", - заявила вона.

"Є кілька версій, хто та яким чином зміг внести свій "вклад" у недоторканість окремих монополістів. Але про це обов`язково розкажу вам згодом. Зараз потрібно зібрати речі та усвідомити те, що відбулось", - додала Загребельська.

Антимонопольний комітет підконтрольний президенту і підзвітний Верховній Раді.

До його складу входять глава комітету і вісім державних уповноважених, які є його членами. 

Звільнені Зеленським держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийкадриАнтимонопольний комітет
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