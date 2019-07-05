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Працівника "Укроборонпрому" затримали за роботу на російську розвідку

П'ятниця, 5 липня 2019, 13:18

Служби безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба СБУ

"Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України затримали агента російської воєнної розвідки, який їхав у Воронеж на зустріч із своїм куратором", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що затриманий – працівник одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром", мешканець Запоріжжя. Його завербували у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим.

В СБУ заявляють, що зловмисник за грошову винагороду збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні.

"Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості", - повідомили в СБУ.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні державної зради та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

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Теми: РосіяЗапоріжжяСБУ
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