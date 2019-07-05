Мешканця Запоріжжя затримали за роботу на російську розвідку

5108 переглядів
П'ятниця, 5 липня 2019, 13:18

Служби безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба СБУ

"Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України затримали агента російської воєнної розвідки, який їхав у Воронеж на зустріч із своїм куратором", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що затриманий – працівник одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром", мешканець Запоріжжя. Його завербували у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим.

В СБУ заявляють, що зловмисник за грошову винагороду збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні.

"Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості", - повідомили в СБУ.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні державної зради та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Запоріжжя СБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія підняла винищувачі і кораблі, щоб стежити за навчаннями НАТО 5 липня 2019, 14:40
Суд заморозив 145 мільйонів дивідендів, які "Газпром" мав отримати від Nord stream 5 липня 2019, 14:17
Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС 5 липня 2019, 08:41
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо