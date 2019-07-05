На вихідних в Україні потеплішає та заллє дощами

У найближчі дні, внаслідок переміщення вологою прохолодною повітряної маси з північного заходу Європи, в Україні очікується нестійка погода з дощами і грозами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що вночі майже по всій Україні, крім більшості західних областей, вдень в Криму, Приазов'ї, східних і Дніпропетровській областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів.

Вітер західних напрямків, 5-10 м/с, вдень на сході місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Повідомляється, що у Києві вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

За даними синоптиків, вночі 7 липня в Україні переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні, вдень у західних, північних і центральних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в Карпатах значні дощі.

Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°; вдень 23-28°, на півдні 27-32°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с і град.

У Києві 7 липня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень під час гроз місцями шквали 15-20 м/с і град. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

5 липня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 20-26°, в Дніпрі у межах Києва 22°.