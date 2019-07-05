Вакарчук заявив, що може припинити концерти на владній посаді

Лідер рок-гурту "Океан Ельзи"Святослав Вакарчук, який веде в Верховну Раду партію "Голос", планує давати концерти, якщо працюватиме в парламенті, але не на державній посаді.

"Якщо буду у законодавчій владі, то так (продовжуватиму концертний графік – ред.). Закон це дозволяє", – сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якщо це буде виконавча влада, то дуже сумніваюся, тому що, думаю, не дуже буде часу для цього", – додав Вакарчук.

Співак сказав, що музика дозволяє йому "бути автентичним", справжнім. На його думку, саме автентичності "страшно бракує старим українським політикам".

"Я хотів би, щоб "Голос" продовжував жити не те, що без мене, а не зі мною як одноосібним лідером, вже за рік, як ми розпочнемо нашу роботу, вже після місцевих виборів", – заявив Вакарчук.

"Я розумію, що я є локомотивом у певному сенсі, я розумію, що я є обличчям. Але нам треба відмовлятися від практики лідерів партій", – додав він.

На закиди про те, що його концерти є агітацією, Вакарчук заявив, що його гурт давав безкоштовні концерти у різних регіонах, коли людям там потрібна була підтримка.

"Якщо концерт "Океану Ельзи" є агітацією, то це агітація за якісну українську європейську музику, і ми готові їх робити скільки завгодно", – сказав він.

Вакарчук також запевнив, що йде в політику не з кар’єрних чи корисливих міркувань.

"Ви що, думаєте, що я йду на вибори до Верховної Ради тому, що раптом мені захотілося політичної кар’єри? У мене все добре в житті. Я отримав визнання людей. Велика кількість людей мене любить і підтримує за те, що я робив. Я отримую задоволення від тієї роботи, яку я роблю", – сказав соліст "Океану Ельзи".

"Більше того, мені здається, я один з небагатьох в цій країні, хто може чесно сказати, що я заробив достатньо пристойні гроші, можу показати, як, звідки, і спокійно сплю вночі. Яка причина для мене йти в політику, крім того, щоб щось змінити?", – сказав він

"Єдина моя амбіція – це зміна на краще країни", – запевнив Вакарчук.

Він стверджує, що хоче принести в українську політику "нові правила".

"Стара політика має піти, а має з’явитися нова. Нова політика – це стверджувати з телеканалів, на зустрічах з виборцями, записувати у свої програми тільки те, у чому ти впевнений, що ти готовий обіцяти. Дуже відповідальна річ – сьогодні щось заявити", – сказав Вакарчук.

"Якби ми вірили старим політикам, які йдуть у Верховну Раду, то, можливо, я туди не йшов би", – заявив він.

Порівнюючи з походом до парламенту у 2007 році, Вакарчук пояснив, що тоді був "білою вороною" в чужій команді, а тепер має "власну потужну команду", яка хоче щось змінити.