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Вакарчук розповів про свої зустрічі з Пінчуком

П'ятниця, 5 липня 2019, 14:10

Святослав Вакарчук спілкується з Віктором Пінчуком лише про гуманітарні проекти.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, коли співак і кандидат у народні депутати востаннє зустрічався з бізнесменом Пінчуком.

"Ми обоє є членами наглядової ради музею Голокосту "Бабин Яр". Ми хочемо у Києві зробити великий історичний меморіал і музей Голокосту. Ми зустрічалися – це було у травні. Говорили тільки в рамках цього", – сказав Вакарчук.

"Ми говорили приватно, може, хвилину. Ну, і в рамках ще декількох людей. Плюс я провів дві години за круглим столом. Ми говорили про те, якою має бути наступна наша стратегія", – додав він.

"Я не говорю з ним про це (політику – ред.). Я не говорю з жодним олігархом про те, йти мені в політику чи ні. Мене, при всій повазі, цікавить думка звичайних людей", – заявив Вакарчук.

За його словами, про свої кроки він найбільше радився зі своїм сумлінням, зі своєю сім’єю та з людьми, які для нього є моральними авторитетами.

"Йти в політику – це порада не професійна, це більше порада емоційна або моральна. Це міф, нам нав’язаний кимось, що є професійні і непрофесійні політики" – сказав Вакарчук і пригадав, що в рок-музиканти він вирішив піти у 19 років, маючи замість досвіду любов до музики.

Вакарчук також розповів, що у Стенфорді та в Єльському університеті вивчав шляхи різних країн до успіху.

"Не існує жодного готового рецепту, який вже хтось пройшов, який Україна може взяти і використати. Я їхав туди зрозуміти, чий приклад нам використати, щоб стати успішними", – сказав він.

"Зараз олігархи через контроль над фракціями у Верховній Раді, через своїх людей у міністерствах, через вплив на ті чи інші регулятори живуть за окремими правилами. І їм краще жити, ніж іншим, і простіше. Це треба змінити", – зазначив також Вакарчук.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВакарчукПінчук
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