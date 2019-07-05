Росія підняла винищувачі і кораблі, щоб стежити за навчаннями НАТО

Чорноморський флот РФ вирішив провести маневри на воді і в повітрі на тлі 12-денних навчань НАТО "Sea Breeze" за участю українських військових у Чорному морі.

Про це повідомляє DW.com.

За даними кореспондента видання, російські кораблі і авіація безперервно слідують за військовими кораблями НАТО.

Зокрема, 4 липня російський СУ-24 з двома протикорабельними ракетами здійснив кілька доволі близьких обльотів над американським есмінцем Carney.

Крім того, вертоліт класу К облетів американський есмінець, який має на борту ракети "Томагавк".

"Американські військові вважають, що росіяни не порушили правила, що стосуються міжнародних вод", - відзначає кореспондент видання.

Водночас командувач ВМС України Ігор Воронченко назвав дії РФ агресією.

"Це вже смішно виглядає. Перед початком навчань росіяни закривають район, де ми планували проводити навчання. І в районі навчань ми фіксуємо 14 кораблів ЧФ РФ. Ми бачили дії авіації ЧФ РФ, вони досить суперечливі щодо безпеки заходу над нашими кораблями", - заявив Воронченко.

У Міноборони РФ маневри кораблів Чорноморського флоту назвали "контролем діяльності кораблів НАТО, що беруть участь у військово-морському навчанні "Сі-Бриз-2019"".

"Моніторинг ситуації ведеться десятьма кораблями ЧФ, які перебувають на плановому навчанні у відкритому морі. Це великі десантні кораблі "Азов" і "Цезар Куніков", МРК "Орехово-Зуєво" і "Міраж", ракетні катери "Івановець", "Набережні Челни" і низка інших", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ у Facebook.

Разом з тим російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомляють, про "перехоплення" російським винищувачем літака-розвідника США Р-8А Poseidon.

"Для перехоплення цілі в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових сил ВПО Південного військового округу", - цитує ТАСС прес-службу Міноборони РФ.

У Міноборони відзначили, що російський винищувач "наблизився на безпечну відстань до повітряного об'єкту, ідентифікував його як американський літак-розвідник Р-8А Poseidon, який відразу ж змінив напрямок польоту від державного кордону РФ".

Фото з сайту міноборони росії

Навчання Sea Breeze 2019 проходять з 1 по 12 липня в північно-західній частині Чорного моря.

У них беруть участь 32 військових кораблі і авіація країн НАТО і союзників, зокрема США, Великобританії, Канади, Італії, Туреччини, Польщі, Норвегії, Болгарії, Греції, Румунії, ОАЕ, України, Молдови і Грузії.