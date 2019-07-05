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У Польщі на нелегальній цигарковій фабриці затримали 12 українців

П'ятниця, 5 липня 2019, 15:14

У Сілезькому воєводстві викрили незаконну фабрику з виробництва цигарок та затримали у зв'язку з цим 12 українців і двох поляків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Як повідомили у Бескидському відділі Прикордонної служби Польщі, операцію із затримання та ліквідації незаконного цеху у місті Пєкари Шльонскє провели у понеділок. Заходи були здійснені на підставі інформації нідерландської податкової служби, а усю операцію координував Європол.

"В одному із приватних об’єктів виявлено повну лінію з виробництва та пакування цигарок, зокрема спеціалізовані машини та сировину, необхідну для їх виготовлення. Там виявили також велику кількість готових цигарок і тютюну. Водночас у другому об’єкті виявили склад, де було кількасот кілограмів тютюну", - повідомила майор Ельжбета Пікор з Бескидського відділу Прикордонної служби.

 

Під час операції правоохоронці затримали загалом 14 осіб у віці від 24 до 43 років, зокрема 2 поляків та 12 громадян України. Одного із поляків розшукували на підставі ордеру на арешт за попередні злочини.

Натомість затримані українці мали дійсні документи, що легалізують їхнє перебування у Польщі.

Незаконна діяльність тривала від 2018 року. Цигарки вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщанадзвичайна подія
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