У Польщі на нелегальній цигарковій фабриці затримали 12 українців

У Сілезькому воєводстві викрили незаконну фабрику з виробництва цигарок та затримали у зв'язку з цим 12 українців і двох поляків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Як повідомили у Бескидському відділі Прикордонної служби Польщі, операцію із затримання та ліквідації незаконного цеху у місті Пєкари Шльонскє провели у понеділок. Заходи були здійснені на підставі інформації нідерландської податкової служби, а усю операцію координував Європол.

"В одному із приватних об’єктів виявлено повну лінію з виробництва та пакування цигарок, зокрема спеціалізовані машини та сировину, необхідну для їх виготовлення. Там виявили також велику кількість готових цигарок і тютюну. Водночас у другому об’єкті виявили склад, де було кількасот кілограмів тютюну", - повідомила майор Ельжбета Пікор з Бескидського відділу Прикордонної служби.

Під час операції правоохоронці затримали загалом 14 осіб у віці від 24 до 43 років, зокрема 2 поляків та 12 громадян України. Одного із поляків розшукували на підставі ордеру на арешт за попередні злочини.

Натомість затримані українці мали дійсні документи, що легалізують їхнє перебування у Польщі.

Незаконна діяльність тривала від 2018 року. Цигарки вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом однієї з відомих іноземних марок.