Кличко пригрозив виборами, якщо йому не дозволять сидіти на двох стільцях
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Якщо кияни хочуть, аби їм призначали згори мера, це одна історія. Якщо ж хочуть обирати людину, яка буде відстоювати їхні інтереси, буде підзвітною і відповідальною перед громадою, – це інша історія. Тоді я буду ініціювати вибори Київського міського голови", - сказав Кличкою.
За його словами, йдеться "не про прізвища, а про принципи".
"Нехай всі, хто хоче керувати столицею, змагаються, представляють киянам свої програми, реалізують їх, і це буде справедливо", – сказав Кличко.
На його думку, якщо міського голову обиратимуть для проформи, а голову адміністрації призначатимуть, це "матиме негативну оцінку щодо самоврядування також і від іноземних експертів, партнерів України".
"До людей потрібно дослухатися, рахуватися з ними. Я переконаний, що помилку Януковича щодо розподілу повноважень мера та голови КМДА Президент Зеленський не буде повторювати", – підсумував Кличко.
Нагадаємо:
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
- Крім того, у травні 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про розмежування функцій і повноважень київського міського голови та голови КМДА.
- Посади мера Києва і голови КМДА законодавчо розділили за часів президента Віктора Януковича у листопаді 2010 року.
- Тоді посада мера, якій залишили менше повноважень, залишилась у Леоніда Черновецького, а КМДА очолив ставленик Януковича Олександр Попов.
- У 2014 на виборах мера Києва переміг Віталій Кличко.
- У червні 2014 року після складання Кличком присяги мера, президент Петро Порошенко призначив його також головою КМДА.