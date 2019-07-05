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Нардеп накинувся на голову громади і розбив йому телефон

П'ятниця, 5 липня 2019, 17:30

У Любечі на Чернігівщині сталася сутичка між нардепом групи "Воля народу" і кандидатом за 206 округом Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком.

Про це інформує UA: Чернігів, яке наводить аматорське відео очевидця інциденту.

Спочатку між чоловіками виникла словесна суперечка: Микитась лаявся і погрожував Пінчуку тюрмою. Голова ОТГ зателефонував до поліції. Потім між ними сталася штовханина, Микитась відібрав у Пінчука мобільний телефон і кинув його в стіну.

Пінчук викликав "швидку".

За словами речниці ГУНП у Чернігівській області Юлії Ковтун, поліції про цей конфлікт надійшов виклик. Поліція приїхала, встановила свідків події.

В свою чергу Державне бюро розслідувань повідомляє, що розпочало досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій народним депутатом.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події для належної фіксації вчиненого правопорушення.

Теми: Чернігівська область
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