Кожному третьому росіянину не подобається, що робить Путін

Третина росіян не підтримує діяльність президента Росії Володимира Путіна.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром".

Згідно з оприлюдненими результатами 68% опитаних відповіли, що схвалюють дії Путіна, 31% не схвалюють, а 1% відмовилися дати відповідь.

Зазначимо, що станом на січень 2019 року 34% негативно ставилися до його діяльності.

Опитування проведене 27 червня - 4 липня 2019 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення об'ємом 1608 чоловік у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.