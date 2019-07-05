Офіс Зеленського відмовився пояснити, звідки дані про обстріли ЗСУ цивільних на Донбасі

Генеральна прокуратура незаконно вимагає від Офісу Президента надати джерела інформації, якими користувалась речниця Зеленського Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба ОП.

"Порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК "Тимчасовий доступ до речей і документів". При цьому стаття 159 КПК встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду", – ідеться у повідомленні.

Крім того, в ОП пояснили, що посилатися на статтю 93 КПК як законну підставу для збору доказів помилково.

"Підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Таким чином, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК", – відповіли ГПУ з Офісу президента.

Нагадаємо: