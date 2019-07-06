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СБУ звинуватила віце-прем’єра у розкраданні грошей, а потім передумала

Субота, 6 липня 2019, 12:20
СБУ звинуватила віце-прем’єра у розкраданні грошей, а потім передумала

Прес-служба СБУ у п’ятницю ввечері повідомила про причетність віце-прем’єр-міністра України до механізму привласнення бюджетних коштів на Вінничині, однак згодом повідомлення зникло з сайту та Facebook-сторінки СБУ.

"Співробітники СБУ виявили та задокументували механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним з віце-прем’єр-міністрів України", - йшлося у повідомленні на сайті СБУ у п’ятницю.

Скріншот з сайту СБУ. Натисніть для збільшення
Скріншот з сайту СБУ. Натисніть для збільшення
tsn.ua

Зазначалося, що високопосадовець Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб.

"Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем’єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області", - повідомляли в спецслужбі.

Там пояснили, що зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості робіт та послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах.

Зазначалося, що співробітники СБУ провели санкціоновані слідчі дії в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.

"Під час обшуків правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робітників, які нібито працювали на об'єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладення відповідних договорів", - йшлося в повідомленні.

У СБУ повідомляли, що досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу, а операція проводилася під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

Разом з тим, вже у п’ятницю ввечері повідомлення зникло з сайту та Facebook-сторінки СБУ.

Речниця спецслужби Олена Гітлянська відповіла "Українській правді", що перебуває у відпустці, телефон прес-центру СБУ не відповідає.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила УП, що не має інформації щодо даного розслідування.

В уряді Володимира Гройсмана віце-прем'єрами є Степан Кубів, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Кістіон, В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Геннадій Зубко.

Кістіон родом з Вінничини. У 2008–2011 роках був заступником Вінницького міського голови, у 2011–2014 роках – першим заступником Вінницького міського голови.

Українська правда
Теми: СБУКабінет міністрів
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