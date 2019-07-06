СБУ звинуватила віце-прем’єра у розкраданні грошей, а потім передумала
Прес-служба СБУ у п’ятницю ввечері повідомила про причетність віце-прем’єр-міністра України до механізму привласнення бюджетних коштів на Вінничині, однак згодом повідомлення зникло з сайту та Facebook-сторінки СБУ.
"Співробітники СБУ виявили та задокументували механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним з віце-прем’єр-міністрів України", - йшлося у повідомленні на сайті СБУ у п’ятницю.
Зазначалося, що високопосадовець Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб.
"Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем’єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області", - повідомляли в спецслужбі.
Там пояснили, що зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості робіт та послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах.
Зазначалося, що співробітники СБУ провели санкціоновані слідчі дії в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.
"Під час обшуків правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робітників, які нібито працювали на об'єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладення відповідних договорів", - йшлося в повідомленні.
У СБУ повідомляли, що досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу, а операція проводилася під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.
Разом з тим, вже у п’ятницю ввечері повідомлення зникло з сайту та Facebook-сторінки СБУ.
Речниця спецслужби Олена Гітлянська відповіла "Українській правді", що перебуває у відпустці, телефон прес-центру СБУ не відповідає.
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила УП, що не має інформації щодо даного розслідування.
В уряді Володимира Гройсмана віце-прем'єрами є Степан Кубів, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Кістіон, В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Геннадій Зубко.
Кістіон родом з Вінничини. У 2008–2011 роках був заступником Вінницького міського голови, у 2011–2014 роках – першим заступником Вінницького міського голови.