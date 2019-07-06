Нефьодов розповів, коли запрацює електронна митниця

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Субота, 6 липня 2019, 12:54

Електронна митниця в Україні може запрацювати орієнтовно через рік.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у суботу під час представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, відповідаючи на питання президента Володимира Зеленського, пише "Інтерфакс-Україна".

"Електронна митниця може почати роботу орієнтовно через рік. Нам потрібен був приблизно рік, щоб запустити систему "Прозорро" і приблизно рік для запуску системи "Прозорро.Продажі". Такі терміни, мені здається, є досить реальними", – сказав він.

За словами Нефьодова, фінансування для реалізації проекту є, "так само, як і фахівці для його реалізації".

Нагадаємо:

  • 5 липня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.

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Теми: митниця


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