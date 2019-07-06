Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України

Субота, 6 липня 2019, 13:22
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України

Президент Володимир Зеленський сподівається на допомогу президента США Дональда Трампа у протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у суботу у Львові під час представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, де Зеленському поставили питання про протидію "Північному потоку-2".

"Ми вже розуміємо, що, крім Данії, вся Європа буде підтримувати будівництво "Північного потоку". Нема чого приховувати. Це як повернення Росії до ПАРЄ – питання вирішено вже давно, дуже давно. Політики спекулюють цією темою і щодо повернення до ПАРЄ, що це при нас сталося, чи "Північний потік". Нас ніхто не запитує", – заявив Зеленський.

За його словами, ані канцлер Німеччини Ангела Меркель, ані президент Франції Еммануель Макрон не будуть впливати на продовження будівництва "Північного потоку".

"Тому що на них впливає дуже сильно їхній локальний бізнес. Вони нічого з цим зробити не зможуть", – вважає президент.

"Тому єдине рішення цього питання – у мене буде зустріч у США з президентом Америки. Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання у бік України", – заявив Зеленський.

Нагадаємо:

  • 12 червня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість використання санкцій США для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.
  • Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
  • Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.
  • Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Українська правда
Теми: ЗеленськийТрампгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Зеленський
Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку
Інтерв’ю із Зеленським потрапило до списку номінантів премії "Еммі-2023"
Україна буде в НАТО – Зеленський
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: