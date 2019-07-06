Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України

Президент Володимир Зеленський сподівається на допомогу президента США Дональда Трампа у протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у суботу у Львові під час представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, де Зеленському поставили питання про протидію "Північному потоку-2".

"Ми вже розуміємо, що, крім Данії, вся Європа буде підтримувати будівництво "Північного потоку". Нема чого приховувати. Це як повернення Росії до ПАРЄ – питання вирішено вже давно, дуже давно. Політики спекулюють цією темою і щодо повернення до ПАРЄ, що це при нас сталося, чи "Північний потік". Нас ніхто не запитує", – заявив Зеленський.

За його словами, ані канцлер Німеччини Ангела Меркель, ані президент Франції Еммануель Макрон не будуть впливати на продовження будівництва "Північного потоку".

"Тому що на них впливає дуже сильно їхній локальний бізнес. Вони нічого з цим зробити не зможуть", – вважає президент.

"Тому єдине рішення цього питання – у мене буде зустріч у США з президентом Америки. Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання у бік України", – заявив Зеленський.

Нагадаємо: