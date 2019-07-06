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Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба

Субота, 6 липня 2019, 17:01
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук на нараді з проблем контрабанди в Ужгороді наголосив, що нічого "наверх більше заносити не треба".

"Ми приїхали сюди сьогодні, і один із сигналів, що всі разом хочемо до вас донести – що наверх більше заносити не треба, закінчилося", - сказав він на нараді керівників регіональних митниць за участю президента Володимира Зеленського, пише "Інтерфакс-Україна".

Зеленський доповнив Гончарука словами: "Ти так сказав неоднозначно, що можуть подумати, провозити треба, але нам не треба заносити. Ні, провозити не треба".

Гончарук зазначив, що на нещодавній великій зустрічі з бізнесом у Києві бізнесмени говорили, що контрабанда зростає.

"Заходиш в Києві в якийсь магазин, а там брендові речі і все контрабанда. А береш офіційні документи у митників, прикордонників, і все добре, і з кожним днем дедалі "ефективніше" працюють наші державні органи", - вказав він.

Гончарук також заявив, що через контрабанду Україна перетворилася на "світової хаб" щодо поставок нелегальних сигарет через свою територію до країн Європи.

"Україна перетворилася на світовий хаб із постачання нелегальних сигарет до Європи. З Китаю, ОАЕ - через Одесу, Білорусь, Молдову, з непідконтрольних територій через Україну, як таку "дику землю", до Європи йдуть нелегальні цигарки. Чи будуть нас після цього поважати наші європейські колеги? Питання риторичне. Ви прекрасно знаєте, через які області йдуть ці контрабандні потоки. Закарпатська область – не остання у цьому списку", - сказав він.

Гончарук зазначив, що кожна область "спеціалізується на своєму" в питаннях контрабанди - "хтось на запчастинах, хтось – на сигаретах, десь валять ліс".

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийконтрабанда
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