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Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"

Субота, 6 липня 2019, 17:23
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу К

Президент України Володимир Зеленський вимагає змінити працівників управління СБУ на Закарпатті, які відповідають за боротьбу з корупцією і контрабандою.

Про це, як повідомляє Укрінформ, президент заявив 6 липня на Закарпатті під час наради з керівництвом області у приміщенні Зарапатської митниці ДФС. 

"У центральному апараті ми це змінили. А тепер скажіть мені, коли ми змінимо людей місцевого управління "К" СБУ на Закарпатті?", - заявив Зеленський, звертаючись до т.в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Баканов у свою чергу заявив, що зараз "спецслужба над цим працює".

"Будь ласка, зніміть цих людей. І тільки дуже прошу, бо я розумію, що таке Служба безпеки, не засилайте сюди людей з СБУ, які працювали будь-де на кордонах, де була контрабанда", - заявив президент. 

Нагадаємо, 

  • Раніше Зеленський під час робочого візиту на Закарпаття закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСБУЗакарпаттяконтрабандакорупція
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