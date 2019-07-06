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Туск відвідає Станицю Луганську перед самітом Україна-ЄС - ЗМІ

Субота, 6 липня 2019, 19:27

Президент Європейської ради Дональд Туск разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідають Луганську область напередодні саміту Україна-ЄС у Києві.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", візит заплановано на 7 липня.

Зазначається, що Туск і Зеленський ознайомляться з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, відвідають Станицю Луганську, поспілкуються з представниками СММ ОБСЄ та місцевими мешканцями. 

21-й саміт Україна–ЄC під головуванням президентів України, Європейської ради та Єврокомісії відбудеться у Києві в Маріїнському палаці у понеділок, 8 липня. 

Теми: ЄСЛуганська областьЗеленський
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