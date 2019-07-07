До Одеси доставили першу в історії України партію нафти із США

У суботу, 6 липня, до Одеси доставили партію нафти із США вперше в історії України.

Про це повідомили в адміністрації Одеського морського порту.

Зазначається, що 7:20 ранку на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу, що доставив із США 75 тисяч тонн нафти.

Партію нафти закупила ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

"Новому грузопотоку з США буде надано якісний сервіс по перевалці. Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною здатністю до 25 млн тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів", - підкреслив Нначальник Одеського порту Ігор Ткачук.

В адміністрації Одеського морського порту також заявили, що наступний танкер з нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.