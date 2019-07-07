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Джонсон: Британія готова до виходу з ЄС 31 жовтня без угоди

Неділя, 7 липня 2019, 06:50

Основний кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна покине Євросоюз 31 жовтня незалежно від того, чи буде досянуто угоди по Brexit.

Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

"Ні. Це правда. Нам варто продемонструвати більше здорового глузду у цьому питанні", - сказав Джонсон.

За словами політика, країна була готова до виходу з Євросоюзу ще в кінці березня. Він вважає "критично важливим", щоб Європа зрозуміла, що Британія готова піти без угоди.

"Всі, хто говорить, що не можуть змиритися з ідеєю про Brexit без угоди, насправді мають на увазі, що не хочуть йти взагалі", - підкреслив він.

Нагадаємо:

  • Джонсон переконує, що вплив виходу країни з ЄС без угоди буде "дуже, дуже малим".
  • Колишній міністр закордонних справ Британії каже, що, на його думку, Британія не залишить Європейський Союз без домовленостей з Брюсселем. Але, за його словами, існує багато способів пом'якшити наслідки жорсткого Brexit, уплив якого буде "дуже, дуже малим".
  • Раніше Джонсон дав обіцянку вивести Британію з ЄС за чотири місяці.
  • Ім’я нового прем'єра Британії оголосять 23 липня. Окрім Джонсона на посаду претендує міністр закордонних справ Джеремі Хант.

Теми: Велика БританіяЄСBrexit
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