"Слуга народу" створить у ВР комітет з окупованих територій – кандидат

Партія "Слуга народу" ініціюватиме у Верховній Раді 9 скликання створення комітету з окупованих територій.

Про це повідомив 20-й номер списку партії, радник президента з економічних питань Данило Гетманцев в ефірі телеканалу ATR.

"Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, й інші території окуповані. Ми, до речі, хочемо створити у Верховній Раді комітет з окупованих територій. Це дуже важливе питання для стратегії розвитку країни", - сказав він.

Гетманцев також вважає, що, відключаючи водопостачання Криму, Україна шкодить своїм громадянам.

"На сьогоднішній день у нас в партії не сформована позиція з цього питання. Особисто я вважаю, що, відключаючи водопостачання окупованих територій, ми шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", - заявив радник президента.