"Слуга народу" створить у ВР комітет з окупованих територій – кандидат

4258 переглядів
Неділя, 7 липня 2019, 09:22

Партія "Слуга народу" ініціюватиме у Верховній Раді 9 скликання створення комітету з окупованих територій.

Про це повідомив 20-й номер списку партії, радник президента з економічних питань Данило Гетманцев в ефірі телеканалу ATR.

"Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, й інші території окуповані. Ми, до речі, хочемо створити у Верховній Раді комітет з окупованих територій. Це дуже важливе питання для стратегії розвитку країни", - сказав він.

Гетманцев також вважає, що, відключаючи водопостачання Криму, Україна шкодить своїм громадянам.

"На сьогоднішній день у нас в партії не сформована позиція з цього питання. Особисто я вважаю, що, відключаючи водопостачання окупованих територій, ми шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", - заявив радник президента.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Верховна Рада окупація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Слуга народу" оскаржила рішення суду про повторне жеребкування партій 7 липня 2019, 02:53
Кандидат від "Слуги народу" підтвердив, що має паспорт Ізраїлю 7 липня 2019, 01:06
Парубій не бачить "Євросолідарність" в коаліції зі "Слугою народу" 6 липня 2019, 07:26
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
Культура

30 витворів мистецтва, які потрібно побачити

їжа

Що варто знати про шоколадні смаколики

Відео

30 фільмів, які покличуть вас у подорож