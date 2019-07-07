В Одесі чоловік захопив двох заручниць у фінустанові, їх звільнили

В Одесі проводилася спецоперація зі звільнення двох працівниць фінансової установи, яких взяв у заручники невідомий.

Як повідомляє поліція області, подія трапилася в Суворовському районі міста.

"Спецоперацію завершено. Поліцейські звільнили двох працівниць фінустанови. Їх каретою швидкої допомоги доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що зі зловмисником, 1994 р. н., працюють правоохоронці.

Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).

На місці події перебувало керівництво поліції області, слідчо-оперативна група ГУНП та патрульні.

З порушником велися перемовини.

Заручниці в Одесі: після трьохгодинних перемовин поліція затримала нападника, який тримав у заручниках двох працівниць установи швидкозайму. Він вимагав $1 млн і гелікоптер pic.twitter.com/Bx1wXcq4uU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 липня 2019 р.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", згодом поліцейські взяли штурмом фінустанову.

"Невідомий зайшов, закрив двері, приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Спрацювала тривожна кнопка. Вимагав один мільйон доларів і вертоліт. В ході переговорів зловмисник погодився знизити претензії до 100 тисяч доларів", - пише видання.