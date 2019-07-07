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В Одесі чоловік захопив двох заручниць у фінустанові, їх звільнили

Неділя, 7 липня 2019, 14:10
В Одесі чоловік захопив двох заручниць у фінустанові, їх звільнили
Громадське

В Одесі проводилася спецоперація зі звільнення двох працівниць фінансової установи, яких взяв у заручники невідомий.

Як повідомляє поліція області, подія трапилася в Суворовському районі міста.

 

"Спецоперацію завершено. Поліцейські звільнили двох працівниць фінустанови. Їх каретою швидкої допомоги доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

 

У поліції додали, що зі зловмисником, 1994 р. н., працюють правоохоронці.

Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).

 

На місці події перебувало керівництво поліції області, слідчо-оперативна група ГУНП та патрульні.

З порушником велися перемовини.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", згодом поліцейські взяли штурмом фінустанову.

"Невідомий зайшов, закрив двері, приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Спрацювала тривожна кнопка. Вимагав один мільйон доларів і вертоліт. В ході переговорів зловмисник погодився знизити претензії до 100 тисяч доларів", - пише видання.

Українська правда
Теми: Одесаполіція
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