Український автобус потрапив в аварію у Польщі: 6 українців у лікарні

Автобус з українськими реєстраційними номерами з'їхав у глибокий рів на опольському відрізку автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Прибувши до поліцейського відділення, 50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення з землею.

Повідомляється, що 11 осіб були доставлені до лікарень. Їхні травми не є серйозними. 5 постраждалих уже покинули медзаклади.

Повідомляється, що інцидент трапився близько 6 ранку. Водій був тверезий. У автобусі перебували 37 громадян України - 35 пасажирів і два водії.

На місце події прибув транспорт, який відвіз українських громадян до Ольшанце, звідки вони мали продовжити подорож іншим автобусом.

Разом з тим, заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив "Українській правді", що, за інформацією комендатури поліції м.Ополє, внаслідок ДТП госпіталізовано 6 громадян України.

У постраждалих українців травми середнього ступеня тяжкості. Причини ДТП встановлюються.

"Консул України підтримує контакт з медзакладом, в якому перебувають українці, та місцевою поліцією і планує виїзд до зазначеного медзакладу", - додав Кирилич.