Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літак впав на Полтавщині, одна людина загинула

Неділя, 7 липня 2019, 18:32

В Оржицькому районі Полтавської області в результаті падіння літака загинула одна людина загинула, одна особа зазнала травм. 

Про це 7 липня повідомили у прес-службі ДержНС. 

Повідомляється, що літак впав на поле пшениці. Горіння внаслідок НП відсутнє. 

 

"За оперативними даними, повідомлення про падіння легкомоторного літака у с.Плехів надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Полтавській області о 15:32", - зазначили у відомстві. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПолтаваавіажертвиДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: