Літак впав на Полтавщині, одна людина загинула

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Неділя, 7 липня 2019, 18:32

В Оржицькому районі Полтавської області в результаті падіння літака загинула одна людина загинула, одна особа зазнала травм. 

Про це 7 липня повідомили у прес-службі ДержНС. 

Повідомляється, що літак впав на поле пшениці. Горіння внаслідок НП відсутнє. 

 

"За оперативними даними, повідомлення про падіння легкомоторного літака у с.Плехів надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Полтавській області о 15:32", - зазначили у відомстві. 

Українська правда

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Теми: Полтава авіа жертви ДСНС


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