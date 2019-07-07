Літак впав на Полтавщині, одна людина загинула
В Оржицькому районі Полтавської області в результаті падіння літака загинула одна людина загинула, одна особа зазнала травм.
Про це 7 липня повідомили у прес-службі ДержНС.
Повідомляється, що літак впав на поле пшениці. Горіння внаслідок НП відсутнє.
"За оперативними даними, повідомлення про падіння легкомоторного літака у с.Плехів надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Полтавській області о 15:32", - зазначили у відомстві.
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