Тиждень почнеться з грозами і дощами, вночі "підморозить"

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Неділя, 7 липня 2019, 18:51

На початку тижня у більшості регіонів України очікуються дощі та грози. 

За даними Укргідрометцентру, 8 липня опадів не передбачається лише на північному заході, Київщині, Житомирщині та Чернігівщині. 

Вдень у понеділок на заході та у центрі обіцяють +20...+23, на сході до +25, на південному  сході та півдні - до +27 ...+27 градусів. 

 
прогноз погоди на 8 липня 

9 липня  дощі очікують на заході, півночі країни, а також в Одеській та Миколаївській областях. 

Вночі синоптики прогнозують зниження температури на півночі, у центрі та на заході +10...+13 градусів, до +8...+10 градусів - на Львівщині, у решті регіонів +14...+17. Вдень очікується до +22 у більшості областей, крім східних та південних: там обіцяють +22...+27. 

 
прогноз погоди на 9 липня 

Українська правда

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Теми: погода


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