Тиждень почнеться з грозами і дощами, вночі "підморозить"

На початку тижня у більшості регіонів України очікуються дощі та грози.

За даними Укргідрометцентру, 8 липня опадів не передбачається лише на північному заході, Київщині, Житомирщині та Чернігівщині.

Вдень у понеділок на заході та у центрі обіцяють +20...+23, на сході до +25, на південному сході та півдні - до +27 ...+27 градусів.

прогноз погоди на 8 липня

9 липня дощі очікують на заході, півночі країни, а також в Одеській та Миколаївській областях.

Вночі синоптики прогнозують зниження температури на півночі, у центрі та на заході +10...+13 градусів, до +8...+10 градусів - на Львівщині, у решті регіонів +14...+17. Вдень очікується до +22 у більшості областей, крім східних та південних: там обіцяють +22...+27.