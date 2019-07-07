Зеленський і Туск у Станиці Луганській зайшли вглиб зони розведення

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Неділя, 7 липня 2019, 19:27
фото - прес-центр ООС

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район розведення сил і засобів у н.п.Станиця Луганська. 

Про це 7 липня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.

"На КПВВ "Станиця Луганська" Зеленського та Туска ознайомили з поточною ситуацією на цій ділянці. Президент України та президент Європейської ради поспілкувалися з представниками СММ ОБСЄ та місцевими мешканцями та ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - йдеться у повідомленні. 

"Верховний головнокомандувач особисто перевірив нові позиції сил ООС на ділянці розведення. Високим гостям також було представлено результати роботи груп розмінування: докази російської агресії у вигляді рештків ворожих боєприпасів, знайдених піротехнічними групами. Делегація мала нагоду переконатися у тому, що українська сторона неухильно виконує міжнародні договори та пункти Мінських домовленостей", - повідомили у прес-центрі ООС. 

У прес-службі Зеленського повідомили, що під час візиту до Станиці Луганської президент "на понад півкілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення".

"Разом з Дональдом Туском Зеленський минув крайній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування та який планується відновити за умови дотримання перемир'я", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначив президент України, цей міст влада хоче відбудувати.

"Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", – заявив Зеленський і додав, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Також Зеленський і Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ, де заслухали доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення ООС. 

"Війська всі розведені. Командири готові. "Зради" жодної нема", – зазначив начальник Генштабу Руслан Хомчак. 

 

 
 
 
 
 
усі фото - прес-центр ООС

Під час візиту Зеленського та Туска супроводжували начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, командувач ОС Олександр Сирський та голова ДПСУ Сергій Дайнеко.

Українська правда

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Теми: Зеленський ООС Донбас


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