Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Пішов ти в ж..пу, Володя": на грузинському ТБ обматюкали Путіна

Понеділок, 8 липня 2019, 00:12

Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі "Руставі-2" Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Ехо Кавказу.

Текст звернення складався виключно з нецензурних виразів.

Генеральний директор телекомпанії "Руставі 2" Ніка Гварамія засудив нецензурну лайку в авторській програмі Габунії. Гварамія зазначив, що незважаючи на те, що дана передача є авторською, канал не підтримує таку нудотну лайку в прямому ефірі.

При цьому гендиректор підкреслив, що повністю згоден з пафосом заяви Габунії і не має наміру вибачатися за мат на адресу Путіна, але зазначив, що канал вважає неприпустимою таку самодіяльність.

Телекомпанія "Руставі-2" згодом видалила відеоролик зі зверненням зі своєї сторінки в Facebook.

Тим часом російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував відео на своїй сторінці в twitter, заявивши про якесь розчарування Грузією.

При цьому президент Грузії Саломе Зурабішвілі розповсюдила заяву, в якій засудила зазначений випуск програми на телеканалі «Руставі-2», назвавши дії ведучого нанесенням шкоди державним інтересам.

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе назвав звернення журналіста до російського президента «огидною провокацією і спробою дестабілізації».

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Путін
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: