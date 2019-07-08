"Пішов ти в ж..пу, Володя": на грузинському ТБ обматюкали Путіна

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Понеділок, 8 липня 2019, 00:12

Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі "Руставі-2" Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Ехо Кавказу.

Текст звернення складався виключно з нецензурних виразів.

Генеральний директор телекомпанії "Руставі 2" Ніка Гварамія засудив нецензурну лайку в авторській програмі Габунії. Гварамія зазначив, що незважаючи на те, що дана передача є авторською, канал не підтримує таку нудотну лайку в прямому ефірі.

При цьому гендиректор підкреслив, що повністю згоден з пафосом заяви Габунії і не має наміру вибачатися за мат на адресу Путіна, але зазначив, що канал вважає неприпустимою таку самодіяльність.

Телекомпанія "Руставі-2" згодом видалила відеоролик зі зверненням зі своєї сторінки в Facebook.

Тим часом російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував відео на своїй сторінці в twitter, заявивши про якесь розчарування Грузією.

При цьому президент Грузії Саломе Зурабішвілі розповсюдила заяву, в якій засудила зазначений випуск програми на телеканалі «Руставі-2», назвавши дії ведучого нанесенням шкоди державним інтересам.

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе назвав звернення журналіста до російського президента «огидною провокацією і спробою дестабілізації».

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Теми: Путін Грузія


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