Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення росіян
Понеділок, 8 липня 2019, 06:24
Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.
Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.
"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії", — написав Ар’єв.
Нагадаємо:
- ПАРЄ підтвердила у повному обсязі, без жодних обмежень, повноваження делегації РФ.
- 7 держав-членів РЄ, серед яких Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії.