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Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення росіян

Понеділок, 8 липня 2019, 06:24

Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.

"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії", — написав Ар’єв.

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: ПАРЄВелика БританіяРосіяАр’єв
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