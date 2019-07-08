Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення росіян

Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.

"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії", — написав Ар’єв.

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