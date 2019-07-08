Більше туалетів, пандусів і лавок, ні повальній обрізці дерев та солі: пропозиції МОЗ

Міністерство охорони здоров'я пропонує законодавчо закріпити обов’язковість сортування сміття, доступності громадських вбиралень, наявності пандусів, а також заборонити обрізати дерева для "омолодження" і посипати дороги сіллю і піском взимку.

Відповідний проект наказу МОЗ "Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць" оприлюднено для громадського обговорення.

Пропозиції можна вносити впродовж місяця з дня опублікування документу, надсилаючи їх Директорату громадського здоров'я МОЗ на адреси: pavlo.polamarchuk@gmail.com; або 01601, Київ, Грушевського, 7. Контактна особа – Павло Поламарчук (044 253-01-00).





Зокрема, МОЗ пропонує такі зміни:

1. Безбар’єрне середовище: при проектуванні, будуванні та утриманні територій необхідно буде облаштовувати належний доступ до них для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, велосипедистами.



Обов’язковими стануть:

- широкий (120 см) і пологий з’їзд із тротуару чи велодоріжки;



- пандус з належною шириною та ухилом або ліфт на кожному з виходів підземних і надземних пішохідних переходів;

- лави для сидіння вздовж вулиць (кожні 300 м);

- паркувальні стовпчики або інші перепони для в’їзду машин в пішохідну зону.

2. Доступність громадських вбиралень: туалетів на вулицях має бути більше, а вбиральні без каналізації слід заборонити.



Зокрема:



- у кожній зоні зелених насаджень, де гуляють люди, має бути хоч один громадський стаціонарний туалет. Оптимальна відстань між вбиральнями – до 700 метрів, а в людних місцях – до 300 метрів.



- у кожній громадській вбиральні має бути стіл для сповивання немовляти та забезпечений доступ до питної води.



- вигрібні ями заборонити. Безпечні для здоров’я альтернативи – локальні очисні споруди (наприклад, септик). Дворові туалети мають бути підключенні до місцевих очисних споруд.



- очисні споруди мають бути віддалені від навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, дитячих майданчиків тощо. Відстань між місцевою очисною спорудою і колодязем – щонайменше 50 метрів.

3. Обов’язкове сортування сміття і сміттєві урни кожні 60 метрів

На тротуарах урни мають стояти не рідше, ніж через кожні 60 метрів, на перехрестях, біля зупинок транспорту, підземних переходів, громадських будівель та споруд.

Обов’язковими будуть окремі контейнери для пластику, скла, металу, паперу та органіки, а також огорожі, кришки чи навіси для цих контейнерів.

Чистити контейнери з органічними відходами – не рідше, ніж кожні 3 доби взимку, і щодня – в теплу пору року. Пластик, скло, метал, папір можуть зберігатися до заповнення відповідних контейнерів.

У підземних (заглиблених) контейнерах органічні відходи можуть зберігатися до заповнення контейнера, але не більше 7 діб, а сортовані – до повного заповнення контейнера.



У МОЗ сподіваються спонукати до встановлення підземних контейнерів і роздільного вивезення сортованого сміття.

4. Палити траву і листя буде заборонено.

Зібране листя вивозитимуть на поля компостування.

5. Посипати дороги піском і сіллю від ожеледиці теж пропонують заборонити.

У випадку ожеледиці посипати тротуари, велодоріжки та пішохідні зони пропонують гранвідсівом зі вмістом солі 7%.

Пішохідні переходи та зони очікування пішоходів потрібно очищати від снігу та ожеледі до твердої поверхні, тротуари – не менше 120 см або на всю ширину за великого потоку людей.

Підприємства торгівлі повинні прибирати від снігу територію у радіусі не менше 5 м.

6. Обрізку дерев "для омолодження" заборонити

Раз на 5 років потрібно буде проводити інвентаризацію стану дерев.

Висаджуватимуть лише дерева зі сформованою кроною і стійкі до загазованості.

Дерева, кущі і рослини з колючками або отруйними плодами заборонять

Відкритий ґрунт у населених місць не дозволяється: весь ґрунт має бути покритий газоном, багаторічними рослинами, пристовбурними решітками або мульчою.