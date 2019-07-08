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Світоліна вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд

Понеділок, 8 липня 2019, 15:49

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в своїй кар’єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону.

В 1/8 фіналу найпрестижнішого травяного турніру серії Великого Шолому Світоліна у двох сетах здолала хорватку Петру Мартич - 6:4, 6:2.

У стартовому сеті, який тривав більше години, Світоліна першою взяла брейк, після чого програла гейм на своїй подачі. Втім за рахунку 3:4 на користь Мартич Еліна виграла три гейми поспіль і взяла перший сет.

У другій партії українка одразу ж виграла чотири гейми, і до кінця сету віддала суперниці лише дві подачі.

Цією перемогою Світоліна оновила національний рекорд і пробилася до чвертьфіналу турніру в Великобританії, чого не вдавалось досягти ще жодному з українських гравців.

У наступній стадії Еліна зустрінеться з переможницею чеського дербі між Кароліною Плішковою і Кароліною Муховою.

Друга українка Даяна Ястремська, яка потрапила до 1/8, не змогла пробитись до чвертьфіналу, програвши китаянці у трьох сетах - 4:6, 6:1, 2:6.

Євген Будерацький, УП

"Українська правда" у Threads

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