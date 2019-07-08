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ЦВК зняла з реєстрації 17 кандидатів

Понеділок, 8 липня 2019, 18:32

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатами в народні депутати 17 осіб за їхніми заявами.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з виборчого процесу виключили таких самовисуванців:

- Майданевича Л.О. в одномандатному виборчому окрузі 17;

- Демчака Р.Д. в окрузі 18;

- Бекерову Н.А. в ОВО №26;

- Кравченка А.Ю. в ОВО №27;

- Хабібуліна О.Ф. і Черняка В.М. в ОВО №36;

- Луців Е.В. в ОВО №70;

- Полюсова В.В. в ОВО №76;

- Ярового О.В. в ОВО №101;

- Волканова В.А. в ОВО №102;

- Столяренко Т.М. в ОВО №180;

- Рибакова О.В. в ОВО №182;

- Гешка І.Т. в ОВО №202;

- Супруненка О.І. в ОВО №216;

- Соломаху А.Г. в ОВО №221.

Також з виборів зняли висунутих партією "Європейська солідарність" Євстаф’єву І.С. (в ОВО №78) і партією "Опозиційний блок" Середу А.О. (в ОВО №183).

Крім того, Центрвиборчком оголосив попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах. Їхні прізвища комісія не називає.

Новину виправлено через помилку ЦВК, яка спочатку вказала 18 виключених кандидатів.

Українська правда

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Теми: вибориВерховна РадаЦВК
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