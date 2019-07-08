ЦВК зняла з реєстрації 17 кандидатів
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатами в народні депутати 17 осіб за їхніми заявами.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, з виборчого процесу виключили таких самовисуванців:
- Майданевича Л.О. в одномандатному виборчому окрузі 17;
- Демчака Р.Д. в окрузі 18;
- Бекерову Н.А. в ОВО №26;
- Кравченка А.Ю. в ОВО №27;
- Хабібуліна О.Ф. і Черняка В.М. в ОВО №36;
- Луців Е.В. в ОВО №70;
- Полюсова В.В. в ОВО №76;
- Ярового О.В. в ОВО №101;
- Волканова В.А. в ОВО №102;
- Столяренко Т.М. в ОВО №180;
- Рибакова О.В. в ОВО №182;
- Гешка І.Т. в ОВО №202;
- Супруненка О.І. в ОВО №216;
- Соломаху А.Г. в ОВО №221.
Також з виборів зняли висунутих партією "Європейська солідарність" Євстаф’єву І.С. (в ОВО №78) і партією "Опозиційний блок" Середу А.О. (в ОВО №183).
Крім того, Центрвиборчком оголосив попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах. Їхні прізвища комісія не називає.
Новину виправлено через помилку ЦВК, яка спочатку вказала 18 виключених кандидатів.